Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 371 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 680 bin 378'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 371 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 680 bin 378'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 371 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 680 bin 378'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 257 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 387'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 504'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 427 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 23 milyon 368 bin 756 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 16 milyon 444 bin 653'üne tek doz, 6 milyon 924 bin 103'üne ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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