Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 371 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 243 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 14 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki can kaybı 105 bin 416'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 371 artışla 5 milyon 680 bin 378'e yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 504'ü yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 427 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1814 artışla 344 bin 265'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 7,4'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 16 milyon 444 bin 653'e çıktı, bunlardan 6 milyon 924 bin 103'üne ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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