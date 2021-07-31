Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 309 artışla 6 milyon 103 bin 548'e yükseldi.

Son 24 saatte 60 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 855'e çıktı. Hastanelerde 1072'si yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 363 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,3 oldu.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 42 milyon 142 bin 789'a ulaştı, 35 milyon 139 bin 583 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplam 73 milyon 522 binden fazla doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Demet Akalın Çağatay Akman
Spor Ali Koç Mete Gazoz Hakan Reçber Alper Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 309 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 00:15:26. #1.14#

title