Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 yeni vaka

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 299 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 616 bin 689'a ulaştı.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 24 bin 299 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 616 bin 689'a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 299 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 616 bin 689'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 290 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 104 bin 514'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 675'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 28 bin 930 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 22 milyon 31 bin 998 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 15 milyon 590 bin 272'sine tek doz, 6 milyon 441 bin 726'sına ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı