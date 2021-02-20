Fransa'da son 24 saatte 24 bin 116 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 24 bin 116 Kovid-19 vakası kaydedildi

20.02.2021 00:27 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:30
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 116 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 328 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 116 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 328 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 116 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 328 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 83 bin 964'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 24 bin 116 artışla 3 milyon 560 bin 764'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 9 bin 435 kişiden 1764'ü yoğun bakımda yatıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı uygulananların sayısı 2 milyon 535 bin 436'ya yükseldi, bunlardan 1 milyon 132 bin 918'ine ikinci doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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