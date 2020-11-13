Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 794 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 23 bin 794 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 922 bin 504'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 137 bin 155 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 43 bin 892 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı