Fransa'da son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 127 bin 19'a ulaştı.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 127 bin 19'a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 471 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 127 bin 19'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte hastanede 43 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 355'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 99'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 409 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 74 milyon 55 bin 979 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 42 milyon 466 bin 447'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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