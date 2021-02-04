Fransa'da son 24 saatte 23 bin 448 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 23 bin 448 Kovid-19 vakası tespit edildi

04.02.2021 23:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:28
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 448 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 360 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 448 yeni vakaya rastlandı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 360 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 448 yeni vakaya rastlandı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 360 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 77 bin 952'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 448 artışla 3 milyon 274 bin 608'e yükseldi.

Son 7 günde hastanelere tedaviye alınan 11 bin 241 kişiden 1790'ı yoğun bakımda tedavi görüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 687 bin 26'ya yükseldi. 138 bin 956 kişiye de ikinci doz aşı vuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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