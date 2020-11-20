Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 882 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 882 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hastanelerde 386 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 757 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 48 bin 265'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 882 artışla 2 milyon 109 bin 170'e çıktı.

Hastanelerde 4 bin 582'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 906 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1952 artışla 149 bin 521'e yükseldi. Hastanelerde bulunanların sayısı düşüyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 15 oldu.

Öte yandan, Paris Belediye Başkan Yardımcısı Anne Souyris, yaptığı açıklamada, Ocak 2021'den itibaren Parislilerin yüzde 30-40'ına Kovid-19 aşısı vurdurmayı planladıklarını belirtti.

Öncelikle 65 yaş üstü ve riskli grupta yer alan kişilere aşı vurulacağını ifade eden Souyris, aşının gelecek ay hazır olması halinde Parislilere vurulacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan