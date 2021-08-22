Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 636 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 328'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 22 bin 636 artışla 6 milyon 602 bin 311'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 463 kişinin tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı düne göre artış gösterdi.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3,2'ye düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 445 bin 380'e ulaştı, 41 milyon 183 bin 852 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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