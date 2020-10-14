Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 yeni koronavirüs vakası

14.10.2020 22:06 | Son Güncelleme: 14.10.2020 22:10
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 779 bin 63'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 103 bin 413 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 37 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Yekta Kopan Hatice Çarpar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Vitor Hugo Ozan Tufan Ozan Kabak Gökhan Töre
Daha Fazla Ekim Milli Kadir Şeker Engin Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 22 bin 591 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 22:10:29. #1.14#
title