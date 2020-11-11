- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
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- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası

11.11.2020 02:50 | Son Güncelleme: 11.11.2020 02:53

- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 180 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a ulaştı.

- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası

PARİS - Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 22 bin 180 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a yükseldi. Son 24 saatte 472 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı da 42 bin 207'ye ulaştı. Ülke genelinde virüs nedeniyle 3 bin 95'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 921 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası
- Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni korona virüs vakası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN

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