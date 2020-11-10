Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 180 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 180 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 829 bin 659'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 131 bin 920 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 40 bin 987 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı