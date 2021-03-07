Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 825 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 130 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 88 bin 600'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 825 artışla 3 milyon 904 bin 233'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 743'ü yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 818 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 265 bin 295'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 3 milyon 772 bin 579'a çıktı.

Öte yandan Fransa'nın Bratislava Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransa'nın Slovakya'ya Astrazeneca firmasının ürettiği Kovid-19 aşısından 15 bin doz yardım yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Fransa'nın Bratislava Büyükelçisi Christophe Leonzi'nin dozları Slovakya Başbakanı İgor Matovic'e teslim ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan