Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Sağlık

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 222 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 105 bin 879'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 712 artışla 5 milyon 728 bin 90'a yükseldi.

Hastanelerde 5 bin 231'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 985 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı ise 1584 artışla 347 bin 768'e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 17 milyon 130 bin 308'e çıktı, bunlardan 7 milyon 386 bin 30'una ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, yeterli doz aşı bulunması halinde 12 Mayıs'tan itibaren herkesin aşılanabileceğini söyledi.

Macron, hastalıkla mücadele eden 16 ve 17 yaşındaki kişilerin bugünden itibaren aşı yaptırabileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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