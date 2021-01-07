Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 703 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'da günlük vaka artışı sürüyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 703 artışla 2 milyon 727 bin 321'e yükseldi, son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle ise can kaybı 66 bin 841'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 736 kişiden 1171'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,7'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan