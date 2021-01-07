Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi

07.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 00:02
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 703 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 703 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'da günlük vaka artışı sürüyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 703 artışla 2 milyon 727 bin 321'e yükseldi, son 24 saatte 277 kişinin hayatını kaybetmesiyle ise can kaybı 66 bin 841'e çıktı.

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 7 bin 736 kişiden 1171'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,7'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Çağla Şıkel Seren Serengil Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Samet Aybaba Abdullah Avcı Vincent Aboubakar Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Kongre Fenerbahçe Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 21 bin 703 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 00:03:26. #1.15#
title