Fransa'da son 24 saatte 21 bin 63 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 21 bin 63 Kovid-19 vakası tespit edildi

12.02.2021 00:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 00:12
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 63 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 63 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 371 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan can kaybı 80 bin 803'e çıktı.

Fransa'da virüs tespit edilen kişi sayısı 21 bin 63 artışla 3 milyon 406 bin 685'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 337'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 7 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1640 artışla 238 bin 753'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 135 bin 333'e yükseldi, bunlardan 535 bin 775'ine ikinci doz aşı vuruldu.

Öte yandan, Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin Moselle bölgesinde salgının durumunun endişe verici olduğunu, burada Güney Afrika ve Brezilya kaynaklı Kovid-19'un mutasyonlu türüne bağlı 300 vakaya rastlandığını belirtti.

Veran, bu aşamada yeniden karantina kararının hükümetin gündeminde olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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