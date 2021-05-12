Fransa'da son 24 saatte 21 bin 498 yeni vaka

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 498 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 821 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 21 bin 498 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 821 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 498 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 821 bin 668'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 184 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 119'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 583'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 254 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 27 milyon 385 bin 336 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 18 milyon 911 bin 865'ine tek doz, 8 milyon 473 bin 471'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı