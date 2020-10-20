Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 468 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 930 bin 745'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 20 bin 468 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 930 bin 745'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 106 bin 839 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 885 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı