Fransa'da son 24 saatte 20 bin 366 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 366 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 118 bin 373'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı 20 bin 366 artışla 7 milyon 351 bin 324 olarak kayıtlara geçti. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 4,1'e yükseldi.

Hastanelerde 1333'ü yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 787 kişinin tedavisine devam edilirken, son 7 günde hastanelerde tedaviye alınanların sayısı yüzde 13,72 arttı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 51 milyon 637 bin 414'e ulaştı, 50 milyon 559 bin 579 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. 5 milyon 45 bin 41 kişi de üçüncü doz aşısını yaptırdı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 75'i tamamen aşılanmış oldu.

5-12 yaş aralığındaki çocuklar Şubat 2022'den önce aşılanmayacak

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, 65 yaş üstü kişilerin üçüncü doz aşılarını yaptırabilmesi için daha önce kapatılan aşı merkezlerinin yeniden açılacağını bildirdi.

Attal, 5-12 yaş aralığındaki çocukların Şubat 2022'den önce aşılanamayacağını, bunun için Avrupa İlaç Ajansı'nın onayını beklediklerini söyledi.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de sadece aşılı olmayanlara karşı sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karşı olduğunu kaydetti. Bu uygulamanın ayrımcılığa neden olduğunu belirten Le Maire, ülkede herkese yönelik sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasını istemediğini belirtti.

AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri

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