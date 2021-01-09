Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

09.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:56
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son günlerde Kovid-19 vaka sayısı 20 binlerde seyrediyor.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 20 bin 177 artışla 2 milyon 767 bin 312'ye yükselirken, son 24 saatte 171 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 599'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 609'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı 879 artışla 202 bin 165'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,3'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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