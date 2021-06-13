Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 855 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 740 bin 665'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 13 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 390'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 480 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 281 bin 785 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 252 bin 980'ine tek doz, 14 milyon 28 bin 805'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı
Malatya'da ölen kadın ve erkeğin cenazeleri karıştı, aileler şaşkınlık yaşadı
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı
Son Dakika: Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz aşı uygulandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Boris Johnson Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Hande Erçel Rahşan Gülşan Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Diego Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 855 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 22:32:31. #1.16#

title