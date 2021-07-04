Fransa'da son 24 saatte 2 bin 549 yeni Kovid-19 vakası belirlendi
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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 549 yeni Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 549 yeni Kovid-19 vakası belirlendi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 549 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 549 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 549 artışla 5 milyon 786 bin 203'e, 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 190'a yükseldi.

Hastanelerde 1104'ü yoğun bakımda 7 bin 913 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 34 milyon 549 bin 222'ye ulaştı, bunlardan 24 milyon 426 bin 131'ine ikinci veya üçüncü doz uygulandı.

Sağlık Bakanından "Temmuz ayı sonundan itibaren dördüncü dalga ihtimali var" uyarısı

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 salgınında, son 5 gündür vaka sayısının azalma değil artış gösterdiğini, bunun daha bulaşıcı Delta varyantından kaynaklandığını belirtti.

İngiltere örneğinin, temmuz sonundan itibaren dördüncü salgın dalgası ihtimalini gösterdiğini aktaran Veran, Delta varyantının yayılmasıyla aşı arasında zamana karşı yarış olduğunu ifade etti.

Bakan Veran, "Aşılar, Delta varyantı dahil hastalığın ağır şekilde geçirilmesi riskini düşürüyor. Aşılanırsak daha az virüs kaparız, daha az bulaştırırız ve artık stres içinde yaşamayız." ifadesini kullandı.

Fransa'da dün de 3 bin 6 yeni vaka kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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