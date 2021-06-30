Fransa'da son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 457 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 775 bin 301'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 457 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 775 bin 301'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 775 bin 301'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 111'e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 54 milyon 395 bin 344 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 896 bin 12'sine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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