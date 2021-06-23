Fransa'da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 862'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 509'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 771 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 50 milyon 279 bin 619 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 677 bin 781'ine tek doz, 17 milyon 601 bin 838'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı