Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 314 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 772 bin 844'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 314 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 772 bin 844'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 772 bin 844'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 45 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 57'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 250'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 627 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 53 milyon 704 bin 86 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 690 bin 499'una tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Ülkeye Giriş Tedbirleri'' konulu genelge! 6 ülkeyle uçuşlar durduruldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 22:22:58. #1.16#

title