Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 314 vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 314 vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 314 artışla 5 milyon 772 bin 844'e, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 111 bin 86'ya yükseldi.

Hastanelerde 1250'si yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 627 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 33 milyon 690 bin 499'a ulaştı, bunlardan 22 milyon 265 bin 100'üne ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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