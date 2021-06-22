Fransa'da son 24 saatte 2 bin 204 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 204 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 204 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 204 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 204 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 52 kişi hayatını kaybetti, salgında ölü sayısı 110 bin 858'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 2 bin 204 artışla 5 milyon 760 bin 2'ye yükseldi.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 0,9'a düştü.

Hastanelerde 1560'ı yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 46 kişinin tedavisi devam ediyor. Bu sayılardaki düşüş trendi sürüyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 32 milyon 441 bin 194'e ulaştı, bunlardan 19 milyon 196 bin 147'sine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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