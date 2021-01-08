Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 281 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybetmesiyle can kaybı 67 bin 431'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 814 artışla 2 milyon 747 bin 135'e yükseldi,

Son 7 günde hastanelerde tedaviye alınan 8 bin 483 kişiden 1313'ü yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6'ya yükseldi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 4 Ocak'tan bu yana yaşlı bakımevlerinde kalanlar ve sağlık çalışanları olmak üzere 80 binden fazla kişiye aşı uygulandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan