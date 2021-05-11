Fransa'da son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 791 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 800 bin 170'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 791 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 800 bin 170'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19 bin 791 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 800 bin 170'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 251 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 935'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 743'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 25 bin 28 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 26 milyon 749 bin kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 18 milyon 505 bin 785'ine tek doz, 8 milyon 243 bin 215'ine ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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