Fransa'da son 24 saatte 19 bin 683 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 683 yeni vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 683 yeni vaka kaydedildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 110 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 113 bin 988'e çıktı.

Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 683 artışla 6 milyon 693 bin 19'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 261'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 104 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 96 bin 179'a ulaştı, 42 milyon 789 bin 803 kişiye ikinci doz aşı uygulandı. Toplamda 86 milyon 225 binden fazla doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru