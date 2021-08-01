Fransa'da son 24 saatte 19 bin 600 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 600 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 600 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 600 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 146 bin 619'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 600 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 146 bin 619'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19 bin 600 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 146 bin 619'a ulaştığı bildirildi. Bakanlık, ülkede son 24 saatte 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 111 bin 768'e yükseldiğini aktardı. Son 24 saatteki can kaybının sadece hastanede gerçekleşen ölümler olduğu belirtildi. Ülke genelinde bin 137'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 581 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 74 milyon 237 bin 113 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 42 milyon 592 bin 47'sine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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