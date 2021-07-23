Fransa'da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 953 bin 71'e ulaştı.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 953 bin 71'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 20 binin altına düştü. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 561 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 953 bin 71'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 29 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 587'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 872'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 802 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 68 milyon 886 bin 671 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 474 bin 866'ine tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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