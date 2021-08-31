Fransa'da son 24 saatte 19 bin 425 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 425 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 425 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 425 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 425 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 494'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 425 artışla 6 milyon 765 bin 708'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 292'si yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 120 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,8'te kaldı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 638 bin 743'e ulaştı, 44 milyon 260 bin 593 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre, ülke nüfusunun yüzde 65,6'sı aşılanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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