Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaydedildi.

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 227 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 25 kişi hayatını kaybetti. Virüse bağlı can kaybı sayısı 106 bin 130'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 124 artışla 5 milyon 747 bin 214'e yükseldi. Günlük vaka sayısı son günlerde düşüş gösteriyor.

Hastanelerde 5 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 331 kişinin tedavisi devam ediyor. İyileşenlerin sayısı ise 1525 artışla 349 bin 293'e ulaştı. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 17 milyon 492 bin 988'e çıktı, bunlardan 7 milyon 641 bin 172'sine ikinci doz uygulandı.

AstraZeneca aşını yaptıran 1 kişi daha hayatını kaybetti

Fransa İlaç Ajansından yapılan açıklamada da 23-29 Nisan'da AstraZeneca aşını yaptıran 2 kişide kanda pıhtılaşma tespit edildiği, bunlardan birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede aşılama çalışmaların başladığından bu yana AstraZeneca aşısı vurulanlardan toplam 30 kişide kanda pıhtılaşma rastlandığı ve bunlardan 9 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ülkede 29 Nisan itibarıyla 3 milyon 855 binden fazla kişi AstraZeneca aşısı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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