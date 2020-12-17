Fransa'da son 24 saatte 18 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 18 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

17.12.2020 23:37 | Son Güncelleme: 17.12.2020 23:40
Fransa'da son 24 saatte 18 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 258 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 59 bin 619'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 254 artışla 2 milyon 427 bin 316'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 808'i yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 182 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 181 bin 506'ya ulaştı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının artmaya devam ettiğini belirterek halka tedbirlere uymaları çağrısı yaptı. Salomon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin, "Cumhurbaşkanı bu konuda Fransızlar için bir örnek. En küçük belirtide kendini izole etti ve test yaptırdı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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