Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 181 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 890 bin 62'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 181 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 890 bin 62'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 20 bine yaklaştı. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 18 bin 181 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 890 bin 62'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 525'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 876'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 912 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 66 milyon 373 bin 835 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 38 milyon 184 bin 499'una tek doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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