Fransa'da son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka

21.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:41
Fransa'da son 24 saatte 17 bin 881 yeni vaka

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 127 bin 51'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 17 bin 881 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 127 bin 51'e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgını devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 17 bin 881 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 127 bin 51'e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 276 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 518'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 168'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 14 bin 254 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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