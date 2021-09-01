Fransa'da son 24 saatte 17 bin 621 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 621 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 621 yeni vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 85 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 577'ye çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 621 artışla 6 milyon 783 bin 329'a yükseldi. Günlük vaka sayısı 29 Ağustos itibarıyla yüzde 17,7 oranında düşüş gösterdi.

Hastanelerde 2 bin 294'ü yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 119 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelerde tedavi edilenlerin sayısı yüzde 21,9 ve yoğun bakıma alınanların sayısı yüzde 12,4 oranında düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 767 bin 471'e ulaştı, 44 milyon 574 bin 529 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan