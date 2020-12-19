Fransa'da son 24 saatte 17 bin 565 Covid-19 vakası
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Fransa'da son 24 saatte 17 bin 565 Covid-19 vakası

19.12.2020 22:12 | Son Güncelleme: 19.12.2020 22:16
Fransa'da son 24 saatte 17 bin 565 Covid-19 vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı ise 2 milyon 460 bin 555'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı ise 2 milyon 460 bin 555'e ulaştı.

Dünyayı etkisi altına alarak küresel bir sağlık krizine dönüşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 17 bin 565 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 460 bin 555'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 190 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 60 bin 418'e ulaştı. Ülke genelinde bin 152'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 736 kişi ise hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

(Özlem Kaplan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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