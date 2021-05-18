Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 17 bin 210 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 187 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 108 bin 69'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 17 bin 210 artışla 5 milyon 898 bin 347'ye yükseldi.

Hastanelerde 4 bin 15'i yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 58 kişinin tedavisi devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 21 milyon 94 bin 191'e çıktı, bunlardan 9 milyon 121 bin 804'üne ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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