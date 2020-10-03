Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 606 bin 625'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 606 bin 625'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 97 bin 778 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 155 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı