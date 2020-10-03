Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası

03.10.2020 22:12 | Son Güncelleme: 03.10.2020 22:16
Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 606 bin 625'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 972 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 606 bin 625'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 97 bin 778 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 32 bin 155 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ayhan Bilgen Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Seren Serengil Özge Özpirinçci
Spor Can Bartu Mbaye Diagne Fırat Aydınus Ali Palabıyık Steven Gerrard
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 16 bin 972 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 22:16:33. #1.15#
title