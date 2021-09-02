Fransa'da son 24 saatte 15 bin 911 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 911 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 15 bin 911 yeni vaka tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 104 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 680'e çıktı.

Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 15 bin 911 artışla 6 milyon 799 bin 240'a yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 275'i yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 934 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,6'ya düştü.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 877 bin 298'e ulaştı, 44 milyon 838 bin 424 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan