Fransa'da son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka
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Fransa'da son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 787'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 787'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 787'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 81 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 616'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 255'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 22 bin 963 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 29 milyon 126 bin 144 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 20 milyon 298 bin 318'ine tek doz, 8 milyon 827 bin 826'sına ise iki doz aşı yapıldı.

(Melike Yazır/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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