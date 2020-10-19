Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka

19.10.2020 21:41 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:45
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 910 bin 277'ye ulaştı.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 13 bin 243 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 910 bin 277'ye ulaştığı belirtildi. Bakanlık, son 24 saatte virüs nedeniyle 146 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 33 bin 623'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, bin 441'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 978 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu belirtti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Binnur Kaya Yasmin Erbil İbrahim Selim
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Fatih Terim Serdar Aziz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Fransa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 13 bin 243 yeni vaka - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 21:46:24. #1.14#
title