Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 Kovid-19 vakası kaydedildi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 800 vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 800 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 111 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 salgınında can kaybı 108 bin 466'ya çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 800 artışla 5 milyon 581 bin 351'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 631'i yoğun bakımda olmak üzere 20 bin 209 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 22 milyon 546 bin 688'e çıktı, bunlardan 9 milyon 599 bin 408'ine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa'da Danıştay'dan yapılan açıklamada, gece kulüplerinin sahiplerinin Kovid-19 nedeniyle kapalı olan işletmelerinin 30 Haziran'da açma taleplerinin reddedildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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