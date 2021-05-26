Fransa'da son 24 saatte 12 bin 646 Kovid-19 vakası görüldü
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Fransa'da son 24 saatte 12 bin 646 Kovid-19 vakası görüldü

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 646 Kovid-19 vakası görüldü
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 646 vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 646 vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 144 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı 109 bin 52'ye çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 646 artışla 5 milyon 621 bin 696'ya yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 330'u yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 593 kişinin tedavisi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 24 milyon 98 bin 326'ya çıktı, bunlardan 10 milyon 102 bin 350'sine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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