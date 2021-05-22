Fransa'da son 24 saatte 12 bin 611 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 611 vaka kaydedildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 611 vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 89 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 salgınında can kaybı 108 bin 500'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 611 artışla 5 milyon 593 bin 962'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 544'ü yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 765 kişinin tedavisi devam ediyor. Hastanelerde bulunanların sayısı 27 Ekim 2020'den bu yana ilk kez 20 binin altına geriledi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 22 milyon 908 bin 758'e çıktı, bunlardan 9 milyon 690 bin 645'ine ikinci doz uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan