Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 Kovid-19 vakası tespit edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 Kovid-19 vakası tespit edildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirlendi.

Virüsün Delta varyantının vakaların çoğunluğunu oluşturduğu Fransa'da Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 532 artışla 5 milyon 867 bin 730'a yükseldi.

Son 24 saatte 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 501'e çıktı.

Hastanelerde 891'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 936 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 37 milyon 544 bin 220'ye yükseldi, 30 milyon 339 bin 179 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı.

Toplamda 65 milyondan fazla doz aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Gökhan Gönül
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 532 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 02:15:53. #1.14#

title