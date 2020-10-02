Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi

02.10.2020 21:43 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:46
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 148 vaka belirlendi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 148 vaka belirlendi.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 136 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 155'e ulaştı.

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 12 bin 148 artışla 589 bin 653'e yükseldiği ülkede, 1276'sı yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 758 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 507 artarak 97 bin 778'e yükseldi.

Fransa'da 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Angela Merkel Meral Akşener Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Ercan Kesal Seren Serengil
Spor Falcao Eddie Newton Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 148 Kovid-19 vakası kaydedildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 21:46:30. #1.15#
title